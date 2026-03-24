        Haberler Kültür-Sanat 'ODTÜ Sanat' 6 yıl sonra yeniden başlıyor

        'ODTÜ Sanat' 6 yıl sonra yeniden başlıyor

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kuruluşunun 70'inci yılı kapsamında kültür ve sanat geleneğini yeniden canlandırıyor. Üniversitenin en önemli etkinliklerinden biri olan ODTÜ Sanat, 6 yıllık aranın ardından yeniden sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 24.03.2026 - 11:42
        'ODTÜ Sanat' 6 yıl sonra yeniden başlıyor

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kuruluşunun 70. yılı kapsamında ODTÜ Sanat’ı, 6 yıllık aranın ardından Türkiye İş Bankası katkılarıyla yeniden hayata geçiriyor.

        ODTÜ Sanat, 28 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek programıyla; kampüsü yeniden kültür ve sanat sahnesine dönüştürecek. Etkinlikten elde edilecek gelir ise ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacak.

        Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi başta olmak üzere kampüsün farklı noktalarında yapılacak etkinlikler; konserlerden tiyatroya, film gösterimlerinden söyleşilere, sergilerden atölyelere kadar geniş bir içerik sunacak.

        Etkinlik programı; öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve sanatseverlerin yanı sıra Ankara’dan katılımcıları da bir araya getirerek çok katmanlı bir buluşma zemini oluşturacak.

        KEMAL KURDAŞ SALONU'NDA KONSERLER

        28 Mart’ta başlayacak ODTÜ Sanat 70. Yıl Günleri kapsamında Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi’nin ana sahnesinde ulusal ve uluslararası birçok önemli sanatçı sahne alacak. Programda Kerem Görsev Quartet ft. Fatih Erkoç, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Bill Laurance & Michael League, Yeni Türkü, Şakalı Akustik — Harun Tekin & Koray Candemir, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası & Sibel Köse, Fazıl Say, Buena Vista All Stars — Una Noche En La Habana ve Dhafer Youssef gibi farklı müzik türlerinden isimler yer alıyor.

        KAMPÜSÜN HER NOKTASINDA ÇOK KATMANLI SANAT DENEYİMİ

        Festival boyunca film gösterimleri, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları, sergiler ve pop-up konserler de gerçekleştirilecek.

        Gün boyu sürecek program akışında; bağımsız film seçkileri, farklı disiplinlerden tiyatro gösterimleri, çocuklara yönelik sahne performansları ve yaratıcı atölyeler dikkat çekerken, kampüsün çeşitli noktalarında gerçekleşecek küçük ölçekli konserler ve performanslar festival ruhunu yansıtacak.

        SANAT, TEKNOLOJİ VE KENT KÜLTÜRÜ PANELLERDE BULUŞACAK

        Festival kapsamındaki panellerde sanat, teknoloji ve kent kültürü farklı perspektiflerle ele alınacak. Programda yer alan söyleşiler arasında “Kültür Diplomasisi: Başkent Olmanın Yumuşak Gücü”, “Yapay Zeka ve Yaratıcılık: Algoritmalar Sanatı Nasıl Tasarlar?” ve “Ankara’da Kültür Sanatı Konuşmak” başlıklı oturumlar bulunuyor.

        Bu panellerde Ankara’daki kültür kurumları, uluslararası kültür enstitüleri, akademisyenler ve sanatçılar bir araya gelerek sanatın güncel üretim biçimlerini ve kültür ekosistemini tartışacak.

        ETKİNLİK GELİRLERİ ÖĞRENCİ BURS FONUNA AKTARILACAK

        Program kapsamında çok sayıda ücretsiz etkinlik düzenlenecek. Ücretli etkinliklerden elde edilecek gelir ise ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılacak.

