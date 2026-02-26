Canlı
        Haberler Bilgi Magazin ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR! Survivor kim kazandı? 26 Şubat Perşembe Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor'da heyecan ödül oyunu ile sürdü. Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Kazanan taraf yakınlarıyla hasret giderme şansını yakaladı. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Perşembe Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte 26 Şubat 2026 Perşembe Survivor iletişim ödülünü kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 19:19 Güncelleme:
        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de iletişim ödülü için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi son olarak ödül oyununu kazanan taraf mavi takım olurken, eleme potasına giden 2. yarışmacı Seda olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım iletişim ödülü kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girdi. Peki, Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyununu kırmızı takım kazandı. Ödül oyununu kazanan ünlüler takımı sevdikleriyle hasret giderdi.

        SURVİVOR ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

        Beyza

        Seda

        KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.

        MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?

        Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Düello'yu kaybeden isim ise Eren oldu. Kader konseyinde ise Eren oy çokluğu ile adaya veda etti.

