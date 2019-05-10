ÖGG 81. dönem sınav sonuçları açıklandı. 15 Mart 2019'da eğitimi tamamlanan 81. dönem özel güvenlik ve 57. yenileme eğitim sınavı 21 Nisan günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Görevlisi Daire Başkanlığı tarafından bugün ÖGG sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, ÖGG 81. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖGG 81. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI 2019

ÖGG 81. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sınav sonuçları sorgulama ekranına erişebilir. Sınav sonuçları sorgulama ekranında TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu giren adaylar, sınav sonuçlarına erişebilir.

ÖGG SINAV SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.