Bugün adaylar Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarını heyecanla bekliyorlardı. Açıklandı açıklanacak derken açıklama az önce geldi. EGM Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarını açıkladı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI 10 TEMMUZ 2020

ÖGG SORGULAMA LİNKİ

ÖGG NEDİR?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir.