ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 120. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adayların gündeminde sonuçların açıklanıp açıklanmadığı yer alıyor. Sınavın ardından binlerce kişi, "120. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?" ve "ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ÖGG sınav sonuçları ile ilgili detaylar...
120. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuç tarihi belli oldu. Buna göre, Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ile 96. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.
SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi üzerinden erişime sunulacak. Adaylar, www.egm.gov.tr/ozelguvenlik sayfasına girerek T.C. kimlik numaraları ve güvenlik doğrulama kodu ile sonuçlarını kolayca sorgulayabilecek.