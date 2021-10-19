ÖGG 94. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Özel Güvenlik 94. yenileme eğitimi sınavı 17 Ekim'de binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler Eminyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevrildi.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması planlanıyor.

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklanma tarihi içinse öngörülen gün 5 Kasım 2021'dir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.

SINAV SORULARINA İTİRAZ

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

4.2. Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.