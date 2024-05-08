ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı
Özel Güvenlik Sınavı 27 Nisan Cumartesi günü tamamlanırken ÖGG sınav sonuçları gündemde yer alıyor. 108.dönem Özel Güvenlik Temel Eğitimi ve 84. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı ardından gözler sonuçları için Mayıs ayı işaret edilmişti. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 EGM Özel Güvenlik ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı
ÖGG sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 27 Nisan’da sona eren sınavın ardından ÖGG sınav sonucu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıldıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.