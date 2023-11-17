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        Haberler Gündem ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gözler ÖGG sınav sonuçlarında! 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

        105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 17 Kasım Cuma günü açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçları EGM'nin online işlemler bölümünde sorgulanabilecek. İşte 2023 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 10:11 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:11
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        ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı, 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından araştırılmaya başlandı. Silahlı ve Silahsız Özel güvenlik alımı için 21 Ekim'de düzenlenen sınava katılan adayların sınav sonuçları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanacak. Silahlı ve Silahsız Özel güvenlik alımı için sınava katılım sağlayan binlerce aday ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

        2

        ÖGG 105. TEMEL EĞİTİM VE 81. YENİLEME EĞİTİM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik Sınav sonuçları 17 Kasım cuma günü açıklanacak.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?

        Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında bulunan Özel Güvenlik Sınav soruları (online işlemler) bölümünden görüntüleyebilecek.

        ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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