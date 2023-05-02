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ÖGG 102. dönem sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevap anahtarı gündemdeki yerini aldı. 30 Nisan'da düzenlenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soru ve cevap anahtarı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖGG sınavı soruları ve cevapları "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresi üzerinden duyurulacak. İşte 2023 ÖGG sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı PDF sorgulama ekranı...

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  • ÖGG SINAV SORULARI SORGULAMA: 2023 Özel Güvenlik 102. dönem sınav soruları ve cevapları PDF ne zaman açıklanacak?

    Özel Güvenlik sınavı 30 Nisan günü gerçekleştirildi. Sınav geride kalmasıyla adayların gözleri ÖGG sınav soruları ve cevapları anahtarına çevrildi. Peki, 102. dönem ÖGG sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 ÖGG sınav soruları ve cevapları kitapçığı sorgulama ekranı...
  • ÖGG SINAV SORULARI SORGULAMA: 2023 Özel Güvenlik 102. dönem sınav soruları ve cevapları PDF ne zaman açıklanacak?

    102. DÖNEM ÖGG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları cevap anahtarının 2 Mayıs günü açıklanması bekleniyor. 
  • ÖGG SINAV SORULARI SORGULAMA: 2023 Özel Güvenlik 102. dönem sınav soruları ve cevapları PDF ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI NASIL SORGULANIR?

    Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevapları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde görüntülenebilecek.

    ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLAR SORGULAMA
  • ÖGG SINAV SORULARI SORGULAMA: 2023 Özel Güvenlik 102. dönem sınav soruları ve cevapları PDF ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanyor.

    Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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