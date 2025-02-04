Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖGG 113. Dönem Özel Güvenlik tarihi

        ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte ÖGG 113. Dönem Özel Güvenlik tarihi

        Özel Güvenlik sektöründe kariyer yapmayı hedefleyenler için 2025 yılının ilk sınavı yaklaşıyor. 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi kapsamındaki bu sınavın detayları, yayımlanan kılavuzda paylaşıldı. Peki, ÖGG sınavı hangi tarihte ve saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceği ÖGG sınavına sayılı günler kaldı. Yıl boyunca toplam altı kez yapılacak olan Özel Güvenlik Görevlisi sınavının ilk oturumu yaklaşırken, adaylar sınav tarihi ve giriş belgeleriyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak?

        2

        ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

        EGM tarafından yayınlana ÖGG sınav takvimine göre 2025 yılının ilk sınavı, 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.

        3

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        4

        ÖZEL GÜVENLİK SINAVLARI İÇİN 2025 TAKVİMİ

        114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi

        115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

        116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

        117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

        118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Trump endişe yarattı, Grönland harekete geçti
        Deprem sonrası volkanik panik
        Deprem sonrası volkanik panik
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Transfer ve ayrılık sözleri!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık değişikliği
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        El Salvador ile ABD arasında göçmen anlaşması
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Salgınlardan kurtulmak için unuttuğumuz bilgileri tazeleyelim
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        David Beckham İstanbul'da
        David Beckham İstanbul'da