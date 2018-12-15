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ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel güvenlik 79. temel eğitimi sınav sonuçları sorgulama!

ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi 79. temel eğitimi sınavı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Adaylar sınav sonuçlarını merak ediyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ÖGG sonuçları için resmi bir duyuru yayımlamadı. Peki Özel güvenlik 79. temel eğitimi sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

15.12.2018 - 11:22 | Güncelleme:

ÖGG sonuçları için heyecan dorukta. Özel Güvenlik Görevlisi 79. temel eğitimi sınavının ardından sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı ama sonuçlar henüz açıklanmadı.

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI 

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
 
ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
 
ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
 
ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!
 
ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI
 
 
Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri
 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:

a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

c) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.

d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.

e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.

f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.

ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.

j) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.

k) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma
 
Temel Eğitim

Eğitim Kurumları
Silahsız 100, Silahlı 120 Saat Eğitim
Temel Eğitim Sınavında Başarı

Üniversiteler
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi

Müktesep Hak
2495 Sayılı Kanun ile
Muafiyet
Emekli Kolluk Görevliler
Yenileme Eğitimi
Silahsız 50, Silahlı 60 saat Eğitim
Yenileme Eğitim Sınavında Başarı

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