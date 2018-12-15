ÖGG sonuçları açıklandı mı

ÖGG sonuçları için heyecan dorukta. Özel Güvenlik Görevlisi 79. temel eğitimi sınavının ardından sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. ÖGG sınavı soru ve cevapları yayımlandı ama sonuçlar henüz açıklanmadı.

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 79. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 55. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK (ÖGG) SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:



a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



c) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.



d) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.



e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.



f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.



g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.



h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.



ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.



j) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.



k) (Değişik:08.02.2008/26781-5728/544.md.) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma

Temel Eğitim



Eğitim Kurumları

Silahsız 100, Silahlı 120 Saat Eğitim

Temel Eğitim Sınavında Başarı



Üniversiteler

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi



Müktesep Hak

2495 Sayılı Kanun ile

Muafiyet

Emekli Kolluk Görevliler

Yenileme Eğitimi

Silahsız 50, Silahlı 60 saat Eğitim

Yenileme Eğitim Sınavında Başarı

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