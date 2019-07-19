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Heyecanla beklenen ÖGG sonuçları açıklandı. Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim Sınavı olan ÖGG'de bir diğer sınav 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖGG sonuçlarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel Güvenlik 82. Temel Eğitim Sınavı ve İtiraz Sonuçlarını Görmek için Tıklayınız...

Özel Güvenlik 58. Yenileme Eğitimi Sınavı Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayınız...

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için öncelikle bir kursa gelip kayıt yaptırmanız gerekmektedir.Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yılda 6 defa düzenlediği özel güvenlik sınavlarından herhangi birine girmeli ve bu sınavdan en az 60 puan alınması gerekmektedir.

Kayıt yaptıran her kursiyerin peş peşe devam eden sınavlara girmek şartıyla 4 adet hakkı var. Bu hakların hiçbirinde sınavı kazanamazsa yeniden kayıt yaptırmak ve bütün işlemleri yeniden yapması gerekir.

Kayıt yapacak kursiyerin sabıka kaydının olmaması gerekir.

Silahlı özel güvenlik görevlisi olabilmek için en az 21 yaş ve lise mezunu olmanız gerekir. Eğer bu koşullara uygun ve sabıka kaydınız yoksa hemen başvuru yapabilirsiniz.

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için en az 18 yaş ve ortaokul mezunu yani 8 yıllık eğitim bitirmeniz gereklidir. Eğer silahsızın koşullarına uygun ve sabıka kaydınız yoksa hemen başvuru yaparak fırsatları değerlendirebilirsiniz.