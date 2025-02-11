ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2025 PDF indir: 113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre; Özel Güvenlik Sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçıkları 11 Şubat Salı bugün erişime açılacak. Sonuçlar öncesi tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar 113. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları için gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki 113. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, saat kaçta? İşte, 2025 ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı.
Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 9 Şubat Pazar günü düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre, 113. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları bugün erişime açılacak. Bu sebeple gözler son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki 2025 ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 113. Dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF indir görüntüle ekranı…
113. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 9 Şubat 2025 Pazar günü düzenlendi.
Kılavuza göre 113. dönem ÖGG soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 Salı günü yani bugün erişime açılacak.
Adaylar, yazılı sınav sorularına 12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM kılavuzuna göre ÖGG sınav sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.