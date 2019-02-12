İslam âleminin yaptığı ibadetlerin en önemlisi olan namaz farz olan ibadetlerdendir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanının okunması ile birlikte milyonlarca kişi bu ibadeti yerine getirmek için secdeye duruyor. Peki, öğle namazı nasıl kılınır? Öğle namazının kazası nasıl yapılır?

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir

Ettehıyyatü okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır

3. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

Kur'an'dan bir sure okuruz

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur

"Allahümme Salli" okunur

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT FARZININ KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır

Subhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

ÖĞLE NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİNİN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir

"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zammi sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır

KAZA NAMAZI NEDİR?

Bir Müslüman vakit namazını vaktinde kılamaz ve bunu telafi edebilmek için kaçırdığı namazı vaktinin dışında kılar is, o namaza kaza namazı denir. Kısacası vakit namazını, vaktinin dışında kılmaya kaza etmek denir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, isteyen istediği namazı vaktinde eda etmek yerine vakit dışında kaza edebilir gibi bir algının oluşmamasıdır. Çünkü vakit namazlarını kazaya bırakmak, bile isteye yapılmaması gereken bir durumdur. Adı üstünde 5 vakit namazlar vaktinde kılınması farz olunan namazlardır.

Fakat zamanında kılınamamış bir namazı “Vaktinde namazımızı kılamadık, artık bu namaz geçti.” diyerek kılmamak da söz konusu değildir. İşte bu yüzden vakit namazlarını kaza etmek gerekir. Vaktinde kılınamayıp kaçırılan namazı kaza etmek de farzdır. Çünkü vakit namazları, müminlerin üzerine farz olan ve mutlak suretle yerine getirmesi gereken ibadetlerdir.

NE ZAMAN KAZA NAMAZI KILINIR?

Kaza namazı için kıstas olan şey yalnızca kerahat vakitleri dışında kılıyor olmaktır.

Kerahat vakitleri haricinde her daim kılınabilecek olan kaza namazını kılmak için başka belirli bir kısıtlama yoktur. Vakti kaçırılan her namaz, gün içerisinde ya da daha sonra kaza edilebilir.

Şöyle ki; akşam namazını kaçıran bir kişi, akşam namazının kazasını yatsının hemen peşine kılabilir. Akşamın kazası illa yine akşam vakitlerinde yapılacak ya da aynı gün kaza edilecek gibi bir sınırlama yoktur. Tabii ki hayırlı olan namazı kazaya bırakmamak, bırakmak zorunda kalındığında da mümkün olan en kısa zamanda kaza etmek.

Yıllarca üzerine farz olan namaz ibadetini yerine getirememiş ama daha sonradan hidayete erip namaza başlayan bir kişi de kılmadığı dönemlerin namazlarını kaza edebilir. Kaza namazı kılma hususunda bir kısıtlama olmadığı için, kaza namazı kılmak isteyenler bir günde diledikleri kadar geçmiş namazını kaza edebilirler.

Temel olarak denilebilir ki namazı kazaya bırakmaktan kaçınmalı, kazaya bırakmak durumunda mümkün olan en kısa sürede namazı kaza etmeli, geçmişte namaz kılmadığı dönemlerden kalan namazlar da yine kişinin üzerine farz olduğu için olabildiğince çok kaza namazı kılarak vazifesini yerine getirmelidir.

NASIL KAZA NAMAZI KILINIR?

Bir namaz kazaya kaldıysa, o namazın farz rekatlarını kılmak suretiyle namaz kaza edilir. Yani, kazaya kalan namazın farzları normal vaktinde nasıl kılınıyorsa, kaza namazında da aynı şekilde kılınır. Burada önemli nokta namaza dururken edilen niyettir.

Sabah Namazının kazası: 2 rekât farzı kılınır.

Öğle Namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.

İkindi Namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.

Akşam Namazının kazası: 3 rekât farzı kılınır.

Yatsı Namazının kazası: 4 rekât farzı kılınır.

Vitir Namazının kazası: 3 rekât aynen kılınır.

KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kaza namazında, vakit namazının farzı aynı şekilde kılınıyor olsa da niyet şekli farklıdır. Kaza namazına niyet ederken niyette hangi vaktin namazının kaza edildiğini belirtmek gerekir.

Örneğin; Sabah Namazının kazası için,

“Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de kılamadığım sabah namazını kılmaya” veya “Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde olan bir sabah namazını kaza etmeye.” şeklinde niyet edilerek farz rekatlar kılınır.

Aynı şekilde hangi vaktin namazı kaza edilecekse o vakit belirtilerek, örnekteki gibi niyet edilebilir ve niyet edilen vaktin kaza namazı kılınabilir.