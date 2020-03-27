O bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı!

Öğle ezanı saat kaçta? Öğle namazı vakti ne zaman? soruları bugünkü öğle namazını kılacak vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar göre, camilerde Cuma namazları kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı yerine, vatandaşların evlerinde öğle namazı kılmalarının yeterli olacağını söyledi. 27 Mart 2020 öğle namazı vakti haberimizde.

ÖĞLE NAMAZI VAKTİ KAÇTA? İZMİR, ANKARA, İSTANBUL ÖĞLE EZANI SAATİ

İstanbul'da öğle namazı saat 13.14'te okunan ezanla birlikte kılınacak. Ankara için öğle ezanı saati 12.59, İzmir için ise 13.22...

İL İL ÖĞLE EZANI SAATİ - 27 MART