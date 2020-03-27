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Öğle namazı vakti 27 Mart 2020! Bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak? (İstanbul, Ankara, İzmir)

Öğle namazı vakti, bugün camilerde kılınmayacak Cuma namazı yerine evlerde kılınacak öğle namazı nedeniyle gündemde. Peki öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İşte 27 Mart Cuma öğle namazı vakti

Öğle namazı

Öğle ezanı saat kaçta? Öğle namazı vakti ne zaman? soruları bugünkü öğle namazını kılacak vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar göre, camilerde Cuma namazları kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı yerine, vatandaşların evlerinde öğle namazı kılmalarının yeterli olacağını söyledi. 27 Mart 2020 öğle namazı vakti haberimizde.

ÖĞLE NAMAZI VAKTİ KAÇTA? İZMİR, ANKARA, İSTANBUL ÖĞLE EZANI SAATİ

İstanbul'da öğle namazı saat 13.14'te okunan ezanla birlikte kılınacak. Ankara için öğle ezanı saati 12.59, İzmir için ise 13.22...

İL İL ÖĞLE EZANI SAATİ - 27 MART

İLİMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
ADANA05:0406:2512:4916:1919:0320:19
ADIYAMAN04:5106:1312:3716:0718:5220:08
AFYONKARAHİSAR05:2006:4313:0816:3819:2320:41
AĞRI04:2805:5312:1815:4818:3419:52
AMASYA04:5606:2112:4716:1719:0320:23
ANKARA05:0906:3412:5916:2919:1420:34
ANTALYA05:2306:4313:0816:3819:2220:37
ARTVİN04:3105:5712:2315:5318:3920:00
AYDIN05:3306:5413:1916:4919:3420:50
BALIKESİR05:2906:5413:1916:4919:3420:53
BİLECİK05:2006:4513:1016:4019:2620:45
BİNGÖL04:4006:0312:2815:5818:4320:01
BİTLİS04:3505:5712:2215:5218:3719:54
BOLU05:1206:3813:0416:3419:2020:40
BURDUR05:2306:4513:0916:3919:2420:40
BURSA05:2406:4913:1416:4419:3020:49
ÇANAKKALE05:3406:5913:2516:5519:4021:00
ÇANKIRI05:0506:3012:5616:2619:1220:32
ÇORUM04:5906:2512:5116:2019:0620:26
DENİZLİ05:2806:4913:1416:4419:2920:45
DİYARBAKIR04:4306:0512:3016:0018:4420:01
EDİRNE05:3106:5813:2416:5419:4021:02
ELAZIĞ04:4606:0912:3416:0418:4920:06
ERZİNCAN04:4306:0712:3216:0218:4820:07
ERZURUM04:3506:0012:2515:5518:4120:00
ESKİŞEHİR05:1906:4313:0816:3819:2420:43
GAZİANTEP04:5606:1712:4116:1118:5520:11
GİRESUN04:4506:1112:3716:0718:5320:13
GÜMÜŞHANE04:4106:0712:3216:0218:4820:08
HAKKARİ04:2905:5112:1515:4618:3019:46
HATAY05:0206:2212:4616:1619:0020:14
ISPARTA05:2206:4413:0816:3819:2320:39
MERSİN05:0706:2812:5216:2219:0620:21
İSTANBUL05:2206:4913:1416:4419:3020:51
İZMİR05:3406:5713:2216:5219:3720:54
KARS04:2705:5212:1815:4818:3419:54
KASTAMONU05:0206:2912:5516:2519:1120:33
KAYSERİ05:0006:2312:4816:1919:0320:21
KIRKLARELİ05:2806:5513:2216:5119:3820:59
KIRŞEHİR05:0506:2912:5416:2419:0920:27
KOCAELİ05:1906:4513:1116:4119:2620:47
KONYA05:1406:3613:0016:3119:1520:32
KÜTAHYA05:2106:4513:1016:4119:2620:44
MALATYA04:5006:1212:3716:0718:5220:09
MANİSA05:3306:5613:2116:5119:3620:53
KAHRAMANMARAŞ04:5706:1812:4316:1318:5720:13
MARDİN04:4206:0312:2715:5818:4219:58
MUĞLA05:3206:5313:1716:4719:3120:47
MUŞ04:3605:5912:2415:5518:3919:57
NEVŞEHİR05:0406:2712:5216:2219:0620:24
NİĞDE05:0506:2712:5216:2219:0620:23
ORDU04:4706:1312:3916:0918:5520:15
RİZE04:3606:0312:2815:5818:4420:05
SAKARYA05:1706:4313:0916:3919:2420:45
SAMSUN04:5206:1912:4516:1519:0120:22
SİİRT04:3605:5812:2315:5318:3719:54
SİNOP04:5606:2412:5016:1919:0620:28
SİVAS04:5306:1712:4216:1218:5820:17
TEKİRDAĞ05:2806:5513:2016:5019:3620:57
TOKAT04:5306:1912:4416:1419:0020:19
TRABZON04:3906:0612:3216:0118:4720:08
TUNCELİ04:4406:0712:3216:0218:4720:05
ŞANLIURFA04:5006:1112:3516:0518:5020:05
UŞAK05:2506:4813:1316:4319:2820:45
VAN04:2905:5212:1715:4718:3219:49
YOZGAT05:0106:2612:5116:2119:0720:26
ZONGULDAK05:1006:3713:0316:3319:1920:41
AKSARAY05:0706:2912:5416:2419:0920:26
BAYBURT04:3906:0412:2915:5918:4520:05
KARAMAN05:1206:3312:5816:2819:1220:28
KIRIKKALE05:0606:3112:5616:2619:1220:31
BATMAN04:3906:0112:2615:5618:4119:57
ŞIRNAK04:3505:5612:2115:5118:3519:51
BARTIN05:0806:3513:0116:3119:1720:39
ARDAHAN04:2705:5412:2015:4918:3519:56
IĞDIR04:2405:4912:1415:4418:3019:49
YALOVA05:2206:4813:1316:4319:2920:49
KARABÜK05:0706:3413:0016:3019:1620:37
KİLİS04:5706:1812:4216:1218:5620:11
OSMANİYE05:0006:2112:4516:1619:0020:15
DÜZCE05:1406:4013:0616:3619:2220:42

 

 

 

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