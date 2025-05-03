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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya'da dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Kadına cinayet bu kez oğlu tarafından annesine işlendi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:49 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:55
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        Annesini bıçaklayıp öldürdü
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        Sofular Mahallesi Fidan Sokakta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.

        Saliha K'nın cansız bedeni, otopsi için Amasya'ya gönderildi. Gözaltına alınan Murat K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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