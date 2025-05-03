Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Kadına cinayet bu kez oğlu tarafından annesine işlendi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.05.2025 - 23:49 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:55 facebook

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