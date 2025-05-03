Oğlu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kadına cinayet bu kez oğlu tarafından annesine işlendi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Sofular Mahallesi Fidan Sokakta yaşayan Saliha K. (60) ile oğlu Murat K. (28) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Murat K, annesini çeşitli yerlerinden bıçakladı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan Saliha K. kurtarılamadı.
Saliha K'nın cansız bedeni, otopsi için Amasya'ya gönderildi. Gözaltına alınan Murat K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.