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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRENCİ AFFINDA SON DURUM 2026 | Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

        ÖĞRENCİ AFFINDA SON DURUM 2026 | Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

        Eğitim gündeminde yeniden tartışılmaya başlanan öğrenci affı konusu, binlerce kişinin gözü kulağını yapılacak açıklamalara çevirmesine neden oldu. Üniversiteyle ilişiği kesilen ya da eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, olası bir düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Sosyal medyada ve kamuoyunda artan beklentiyle birlikte, yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, sürecin nasıl şekilleneceği ve kapsamının ne olacağı en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:02 Güncelleme:
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        Eğitim gündeminde yeniden tartışılmaya başlanan öğrenci affı konusu, binlerce kişinin gözü kulağını yapılacak açıklamalara çevirmesine neden oldu. Üniversiteyle ilişiği kesilen ya da eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler, olası bir düzenlemenin detaylarını merak ediyor. Sosyal medyada ve kamuoyunda artan beklentiyle birlikte, yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, sürecin nasıl şekilleneceği ve kapsamının ne olacağı en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Ayrıntılar haberimizde.

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        ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Öğrenci affını da içeren “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçerek önemli bir aşamayı geride bıraktı. Teklifin yürürlüğe girebilmesi için şimdi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp kabul edilmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre, hazırlık sınıfı dahil olmak üzere yükseköğretimin tüm kademelerinde eğitim alırken çeşitli nedenlerle okulla ilişiği kesilen ve daha önce aftan yararlanmamış öğrenciler, başvuru yapmaları halinde 2026-2027 eğitim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.

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        ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

        Komisyondan geçen teklife göre öğrenci affının kapsamı oldukça geniş tutuldu. Buna göre hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar tüm yükseköğretim düzeylerinde öğrenim görürken kendi isteğiyle ayrılan ya da çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler ile yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak daha önce benzer bir aftan faydalanmış olanlar, ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler, sahte belge nedeniyle kaydı silinenler ve terör bağlantısı gerekçesiyle ilişiği kesilenler bu haktan yararlanamayacak. Öte yandan düzenlemenin yasalaşması halinde başvuru süreci, gerekli belgeler ve üniversitelere dönüş şartlarına ilişkin detayların YÖK ve ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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