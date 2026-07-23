ÖĞRENCİ AFFINDA SON DURUM 2026 | Öğrenci affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Komisyondan geçen teklife göre öğrenci affının kapsamı oldukça geniş tutuldu. Buna göre hazırlık sınıfından lisansüstü eğitime kadar tüm yükseköğretim düzeylerinde öğrenim görürken kendi isteğiyle ayrılan ya da çeşitli nedenlerle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciler ile yerleştiği halde kayıt yaptırmayan adaylar düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak daha önce benzer bir aftan faydalanmış olanlar, ağır suçlardan hüküm giymiş kişiler, sahte belge nedeniyle kaydı silinenler ve terör bağlantısı gerekçesiyle ilişiği kesilenler bu haktan yararlanamayacak. Öte yandan düzenlemenin yasalaşması halinde başvuru süreci, gerekli belgeler ve üniversitelere dönüş şartlarına ilişkin detayların YÖK ve ilgili kurumlar tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.