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Öğrenci pasaportu nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Öğrenci pasaportu, seyahat veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkmak isteyen öğrencilere verilen seyahat belgesidir. Öğrenci pasaportu belirtilen şartları karşılayan öğrencilere verilir.

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  • Öğrenci pasaportu nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, harç bedeli ödenir mi?

    ÖĞRENCİ PASAPORTUNDAN HARÇ ALINMAZ MI?

    Öğrenci pasaportu sayesinde harç bedeli ödenmez muaf olunur. 25 yaşının altında olan öğrencilerde geçerli olan uygulama 25 yaş üstüne verilmez.
  • Öğrenci pasaportu nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, harç bedeli ödenir mi?

    ÖĞRENCİ PASAPORTU NASIL ALINIR?

    25 yaş altında olan öğrenciler, Nüfus müdürlüğüne giderek pasaporta başvuru yapabilirler. Online başvuru ile yine öğrenci pasaportu alabilirsiniz. Ancak online başvuruda ayrı bir öğrenci seçeneği yoktur bordo pasaporta başvururken öğrenci ve 25 yaş altında olduğunuz sistemde gözükür.
  • Öğrenci pasaportu nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, harç bedeli ödenir mi?

    ÖĞRENCİ PASAPORTU İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Başvuru yaptıktan sonra belgeleriniz tam olduğuna dikkat edin. İstenilen belgeler:

    Nüfus cüzdanın aslı

    Biyometrik fotoğraf 2 adet

    Eski pasaport (varsa)

    Defter ücret bedeli

    Öğrenci belgesi

    Harçsız pasaport talep yazısı
  • Öğrenci pasaportu nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, harç bedeli ödenir mi?

    ÖĞRENCİ PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR?

    25 yaşından büyük öğrenciler harç parasını ödemekle yükümlüdürler ve standart bordo pasaport prosedürü uygulanır. 6 aylık 304,40 TL, 1 Yıllık 452,30 TL, 2 yıllık 738,40 TL ve 3 yıllık 1.049.00 TL harç bedeli ödenir.
  • Öğrenci pasaportu nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, harç bedeli ödenir mi?

    ÖĞRENCİ PASAPORTU KAÇ GÜNDE GELİR?

    Tüm pasaportlar yurt içinde 5 -7 gün içerisinde teslim edilir. Yurt dışında ise 7 – 10 günde tamamlanır ve PTT aracılığı ile sahibine ulaştırılır.

     

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