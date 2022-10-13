ÖĞRENCİ PASAPORTU NASIL ALINIR?

25 yaş altında olan öğrenciler, Nüfus müdürlüğüne giderek pasaporta başvuru yapabilirler. Online başvuru ile yine öğrenci pasaportu alabilirsiniz. Ancak online başvuruda ayrı bir öğrenci seçeneği yoktur bordo pasaporta başvururken öğrenci ve 25 yaş altında olduğunuz sistemde gözükür.