Öğrenciler arasında bıçaklı kavga! 5 yaralı!
Malatya'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Feci olayda yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı
Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:11
Malatya'da iki grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir okulun öğrencileri arasında küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada A.T.D., H.E., S.K., S.D. ve Y.B.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler öğle saatlerinde alındığı belirlenen 3 bira kutusu buldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
