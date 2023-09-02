Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Öğrenciler dikkat! Üniversiteler ne zaman açılacak, Eylül'de mi? 2023-2024 akademik takvim ile üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu!

        Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?

        YKS tercih yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına hak kazanan öğrenciler, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında üniversite kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimini güncelleyerek derslerin başlama tarihini açıkladı. İşte 2023-2024 akademik takvim ile üniversitelerin açılacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 17:22 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından, üniversitelerinin açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Üniversitelerin açılış tarihi akademik takvime göre değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak, üniversite açılış tarihi ertelendi mi?" İşte üniversitelerin açılış tarihi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversiteler 2023-2024 akademik takvimini güncelledi. Bilindiği gibi üniversiteler özerk yapıda olduğundan dolayı açılış tarihi farklılık gösterbilmektedir. İşte üniversitelerin açılış tarihine ilişkin bazı üniversitelerden yapılan açıklamalar;

        3

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

        Yapılan açıklamada “İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

        4

        ANKARA ÜNİVERSİTESİ

        “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararı çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimimiz güncellenerek derslerin başlama tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.

        Güncel Akademik takvimimize ulaşmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz.”

        5

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

        Anadolu Üniversitesi’nin resmi internet sayfasında yer alan akademik takvime göre üniversitelerde derslerin başlangıcı 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.

        6

        SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

        Sakarya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin 2 Ekim’de başlayacağı ifadeleri yer aldı.

        7

        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

        “Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıç tarihi (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) 2 Ekim 2023 Pazartesi olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı Akademik Takvim daha sonra duyurulacaktır.”

        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

        Çanakkale Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “

        Değerli Öğrencilerimiz,

        Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç) başlayacaktır. Güncel Akademik Takvimimiz, Üniversitemiz internet sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca ilan edilecektir.

        Öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Zeliha 3 çocuk annesiydi! Eşi otomobilde öldürdü!
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Yerlikaya: Beklesinler onların da tepesine bineceğiz
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Transfer döneminin bitişiyle boşta kalan yıldızlar!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmasında flaş gelişme! Tina hep eve döndü!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        Bakan Koca açıkladı! Hastanelere 'Gri Kod' geliyor
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        ABD'de polis siyahi hamile kadını vurdu
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Oğlunun ölümünden 26 yıl sonra hayatını kaybetti
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Bu nasıl öfke? Yaralıyı ambulansta öldürdü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yüzde 38 arttı
        Yüzde 38 arttı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Bıçaklı saldırgan marketi bastı! Ölümüne arkadaş!
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Avrupa'da fikstür belli oldu
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Tesla en ucuz modelini yeniledi
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu