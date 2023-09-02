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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

“Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıç tarihi (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) 2 Ekim 2023 Pazartesi olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı Akademik Takvim daha sonra duyurulacaktır.”

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Çanakkale Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “

Değerli Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç) başlayacaktır. Güncel Akademik Takvimimiz, Üniversitemiz internet sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca ilan edilecektir.

Öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.