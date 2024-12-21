Bayburt'ta öğrencilerden geri dönüşüm sergisi
Bayburt'ta, Yaşam Becerileri Projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden oluşturduğu çalışmalarının yer aldığı sergi açıldı. Sergiye Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katıldı
Bayburt'ta, Cumhuriyet İlkokulu'nda "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamında geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan eserlerin sergilenmesi amacıyla özel bir etkinlik düzenledi.
Sergi, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı ve geri dönüşümün önemini vurgulamayı amaçladı.
Sergiye Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de katıldı. Güney, sergideki eserleri inceleyerek öğrencilerin özgün çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yaşam Becerileri Projesi, öğrencilerin çevre bilincini artırırken aynı zamanda el becerilerini de geliştirmelerine katkı sağlıyor.