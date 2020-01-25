Türkiye, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8'lik depremle sarsıldı.
Geniş bir coğrafyada hissedilen depremde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı verilere göre 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. Depremle beraber Elazığ Sivrice'de 5, Malatya Doğanyol'da 25 bina yıkıldı.
Yaşananların ardından Malatya İnönü Üniversitesi resmi hesabından “Üniversitemizde sınavlar yapılacaktır. Tüm öğrencilerimize duyurulur” şeklinde bir paylaşım yapıldı.
Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından üniversitede sınavların ve eğitimin devam edecek olmasına öğrenciler sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
— İnönü Üniversitesi (@inonuedutr) January 25, 2020
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