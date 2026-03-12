Canlı
        Haberler Gündem Öğrencilere 2 bin liralık kart verilecek

        Öğrencilere 2 bin liralık kart verilecek

        İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'de düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 01:22
        Öğrencilere 2 bin liralık kart verilecek

        İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen bir iftar programına katıldı. Programa İstanbul Valisi Gül’ün yanı sıra çok sayıda davetli vatandaş katıldı.

        İftar yemeği sonrası kürsüye gelerek konuşma yapan Vali Gül, "Çocuklara yönelik faaliyetler yapıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceğiz. Bunun dışında ilk defa bu sene başlattığımız gönülde bir öğün kartımız olacak. Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

