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'Öğrencilere bin TL bayram harçlığı iddiası'na İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

Sosyal medyada yer alan 'Öğrenciye bayram ikramiyesi' iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gözler öğrencilere 1000 TL Kurban bayramı harçlığı verilip verilmeyeceğine çevrildi. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından konuya ilişkin olarak Bakanlık tarafından açıklama yapıldı. İşte 2023 öğrencilere bayram harçlığı iddiası hakkında merak edilenler...

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  • ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI verileceği iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

    Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yatmaya başlarken gözler "Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi?" sorusuna çevrildi. Sosyal medyada iddia olarak yer alan öğrencilere bayram harçlığına ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı "Bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir." açıklamasında bulundu. İşte 2023 öğrencilere bayram harçlığı iddialarına ilişkin Bakanlık açıklaması...
  • ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI verileceği iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

    ÖĞRENCİYE BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ?

    Üniversite öğrencilerine, tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği sosyal medyada iddia edildi. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.
  • ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI verileceği iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

    Ancak İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz haftalar içerisinde "Bayram Harçlığı" iddiası nedeniyle bir açıklama yapmıştı.
  • ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI verileceği iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

    İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekildeydi;

    "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.
  • ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI verileceği iddialarına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt

    BAYRAM HARÇLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL!

    Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

    Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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