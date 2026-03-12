Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Öğrencilere kantin yardımı yapılacak! İstanbul’da kantin yardımı ne kadar?

        Öğrencilere kantin yardımı yapılacak! İstanbul'da kantin yardımı ne kadar?

        İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi. Çocuklara kantinde kullanılmak üzere yardım yapılacağı açıklandı. Peki İstanbul'da kantin yardımı ne kadar?

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 13:43
        1

        Öğrencilere kantin yardımı yapılacağı duyuruldu. Megakentte okuyan her öğrenciye kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.

        2

        ÖĞRENCİLERE KANTİN YARDIMI NE KADAR?

        İstanbul'da okula giden çocuklara kantinde kullanılmak üzere her ay 2 bin liralık yardım yapılacak.

        Megakentte okuyan her öğrenciye kantin kart yardımı geliyor. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.

        İlk defa bu yıl başlatacakları "Gönülden Bir Öğün Kartı" uygulamasına ilişkin bilgi veren Gül, "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

        KİRA DESTEĞİ DEVAM EDECEK

        Gül, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da 20 bin TL olan kira desteğini vermeye devam edeceklerini belirtti.

        İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

        3

        Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.

