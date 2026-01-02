Öğrencisi vurmuştu! Taburcu oldu

Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 22 Aralık'ta okul bahçesinde öğrenci M.K'nin tüfekle ateş açtığı Ender Kara ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü Anamur Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Öğrenci M.K. ve babası Y.K, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.