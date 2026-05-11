Öğretmenlerin merakla beklediği iller arası yer değiştirme takvimi belli oldu. MEB’in yayımladığı kılavuza göre başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Öğretmenler, MEBBİS veya personel.meb.gov.tr sistemi üzerinden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için okul müdürlüğü ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor. Peki, "Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?" İşte detaylar...