MEB duyurdu! Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme takvimini yayımladı. Kadrolu öğretmenlerin il dışı atama başvuruları, belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda MEBBİS üzerinden yapılabilecek. İller arası yer değiştirme başvuru sonuçları ise 22 Mayıs tarihinde açıklanacak. MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında, "Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusu gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı. İşte öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri...
Öğretmenlerin merakla beklediği iller arası yer değiştirme takvimi belli oldu. MEB’in yayımladığı kılavuza göre başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Öğretmenler, MEBBİS veya personel.meb.gov.tr sistemi üzerinden en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için okul müdürlüğü ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından onaylanması gerekiyor. Peki, "Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor, öğretmen il dışı atama başvuruları nasıl yapılır?" İşte detaylar...
ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını, 14-20 Mayıs tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar yapılabilecek.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?
MEB'den yapılan açıklamaya göre, yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri, ilan edilen kontenjanlar ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor.
Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.
Öğretmenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.