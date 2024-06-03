Öğretmen iller arası yer değiştirme ve atama takvimi 2024! MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları başladı. Böylelikle öğretmenler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde bulundukları illerden farklı illere tayin talebinde bulunabilecekler. Peki Öğretmen iller arası yer değiştirmeleri ne zaman? 2024 MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır, atama takvimi belli mi?
Öğretmen iller arası yer değiştirme ve atama takvimi gündemde yer alıyor. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak. Peki Öğretmen iller arası yer değiştirme ve atama tarihi ne zaman? MEB il dışı tayin başvurusu nasıl yapılır?
ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI
MEB tarafından açıklandı. Öğretmen iller arası yer değiştirme için başvuru işlemleri 3 Haziran 2024 ile 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenler yer değiştirme tercihlerini “mebbis.meb.gov.tr” adresinden yapılabilecek.
MEB İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, 41'inci seçenek olarak ise bir il tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.