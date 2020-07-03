Öğretmen ve emekli öğretmenler, bugün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte maaşlarına yapılan zammı araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. İşte 2020 Temmuz ayı öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına yapılan zam..

ÖĞRETMEN VE EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 2020 TEMMUZ

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

2020 Temmuz ayından itibaren öğretmen maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya yükseldi. Emekli öğretmen maaşı ise 3 bin 272 liradan 3 bin 365 liraya yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK? (Net / TL) UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz Genel müdür (1/4) 13.136 13.891 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 6.904 7.301 Memur (Lisans - 9/1) 4.264 4.509 Öğretmen (1/4) 5.328 5.634 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.021 12.712 Başkomiser (3/1) 6.899 7.296 Polis memuru (8/1) 6.041 6.388 Uzman doktor (1/4) 8.203 8.675 Hemşire (Lisans - 5/1) 5.168 5.465 Mühendis (1/4) 7.047 7.452 Teknisyen (Lise - 11/1) 4.437 4.692 Araştırma görevlisi (7/1) 6.690 7.075 Vaiz (1/4) 5.536 5.854 Avukat (1/4) 6.728 7.115 En düşük memur maaşı 4.000 4.230 Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu . çocuk yardımı esas alındı

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK? (TL) Ocak Temmuz Müsteşar (1/1) 9.588 10.139 Genel müdür (1/1) 8.475 8.963 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.252 3.439 Memur (Lisans - 1/4) 3.182 3.365 Öğretmen (1/4) 3.272 3.461 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.555 5.875 Başkomiser (1/4) 3.384 3.579 Polis memuru (8/1) 3.384 3.579 Hemşire (Lisans - 1/4) 3.181 3.364 Mühendis (1/4) 3.990 4.220 Teknisyen (Lise -1/4) 2.777 2.937 Profesör (1/4) 7.591 8.027 Araştırma görevlisi (1/4) 3.988 4.218 İmam-hatip 3.272 3.461 Avukat (1/4) 3.272 3.461 En düşük memur emekli aylığı 2.661 2.814 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir



