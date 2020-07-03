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Öğretmen maaşı ne kadar? Temmuz 2020 emekli öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Öğretmen maaşı ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. 2020 Temmuz ayından itibaren öğretmenler ne kadar maaş alacaklar? Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber öğretmen ve emeklilerinin maaşlarına da zam geldi. İşte 2020 zamlı Öğretmen maaşları

Öğretmen

Öğretmen ve emekli öğretmenler, bugün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte maaşlarına yapılan zammı araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. İşte 2020 Temmuz ayı öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına yapılan zam..

ÖĞRETMEN VE EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 2020 TEMMUZ

TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.

2020 Temmuz ayından itibaren öğretmen maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya yükseldi. Emekli öğretmen maaşı ise 3 bin 272 liradan 3 bin 365 liraya yükseldi.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
(Net / TL)
UNVAN VE DERECEOcakTemmuz
Genel müdür (1/4)13.13613.891
Şube müdürü (Lisans - 1/4)6.9047.301
Memur (Lisans - 9/1)4.2644.509
Öğretmen (1/4)5.3285.634
Kaymakam 1. sınıf (1/4)12.02112.712
Başkomiser (3/1)6.8997.296
Polis memuru (8/1)6.0416.388
Uzman doktor (1/4)8.2038.675
Hemşire (Lisans - 5/1)5.1685.465
Mühendis (1/4)7.0477.452
Teknisyen (Lise - 11/1)4.4374.692
Araştırma görevlisi (7/1)6.6907.075
Vaiz (1/4)5.5365.854
Avukat (1/4)6.7287.115
En düşük memur maaşı4.0004.230
Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu .
çocuk yardımı esas alındı

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
(TL)
OcakTemmuz
Müsteşar (1/1)9.58810.139
Genel müdür (1/1)8.4758.963
Şube müdürü (Lisans - 1/4)3.2523.439
Memur (Lisans - 1/4)3.1823.365
Öğretmen (1/4)3.2723.461
Kaymakam 1. sınıf (1/4)5.5555.875
Başkomiser (1/4)3.3843.579
Polis memuru (8/1)3.3843.579
Hemşire (Lisans - 1/4)3.1813.364
Mühendis (1/4)3.9904.220
Teknisyen (Lise -1/4)2.7772.937
Profesör (1/4)7.5918.027
Araştırma görevlisi (1/4)3.9884.218
İmam-hatip3.2723.461
Avukat (1/4)3.2723.461
En düşük memur emekli aylığı2.6612.814
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir


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