Öğretmen ve emekli öğretmenler, bugün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte maaşlarına yapılan zammı araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. İşte 2020 Temmuz ayı öğretmen ve emekli öğretmen maaşlarına yapılan zam..
ÖĞRETMEN VE EMEKLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? 2020 TEMMUZ
TÜİK, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) haziran ayında yüzde 1.13, ocak-haziran döneminde de yüzde 5.75 oranında arttığını açıkladı. Buna göre, memur maaşları ile Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına da yüzde 5.75 oranında zam yapılacak.
2020 Temmuz ayından itibaren öğretmen maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya yükseldi. Emekli öğretmen maaşı ise 3 bin 272 liradan 3 bin 365 liraya yükseldi.
|MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
|(Net / TL)
|UNVAN VE DERECE
|Ocak
|Temmuz
|Genel müdür (1/4)
|13.136
|13.891
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|6.904
|7.301
|Memur (Lisans - 9/1)
|4.264
|4.509
|Öğretmen (1/4)
|5.328
|5.634
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|12.021
|12.712
|Başkomiser (3/1)
|6.899
|7.296
|Polis memuru (8/1)
|6.041
|6.388
|Uzman doktor (1/4)
|8.203
|8.675
|Hemşire (Lisans - 5/1)
|5.168
|5.465
|Mühendis (1/4)
|7.047
|7.452
|Teknisyen (Lise - 11/1)
|4.437
|4.692
|Araştırma görevlisi (7/1)
|6.690
|7.075
|Vaiz (1/4)
|5.536
|5.854
|Avukat (1/4)
|6.728
|7.115
|En düşük memur maaşı
|4.000
|4.230
|Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan
|kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu .
|çocuk yardımı esas alındı
En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.
|EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
|(TL)
|Ocak
|Temmuz
|Müsteşar (1/1)
|9.588
|10.139
|Genel müdür (1/1)
|8.475
|8.963
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|3.252
|3.439
|Memur (Lisans - 1/4)
|3.182
|3.365
|Öğretmen (1/4)
|3.272
|3.461
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|5.555
|5.875
|Başkomiser (1/4)
|3.384
|3.579
|Polis memuru (8/1)
|3.384
|3.579
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|3.181
|3.364
|Mühendis (1/4)
|3.990
|4.220
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2.777
|2.937
|Profesör (1/4)
|7.591
|8.027
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3.988
|4.218
|İmam-hatip
|3.272
|3.461
|Avukat (1/4)
|3.272
|3.461
|En düşük memur emekli aylığı
|2.661
|2.814
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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