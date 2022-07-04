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Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu? Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşları!

Öğretmenler tarafından merakla beklenen memur zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından birçok memura yapılacak zam oranı da belli olmuş oldu. Öğretmenler "Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşları!

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  • Öğretmen maaşları belli oldu! Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşları!

    Öğretmen maaşları, 6 aylık enflasyon oranının açıklamasıyla belli oldu. Bilindiği gibi gerçekleşen son Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtilmişti. Peki Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • Öğretmen maaşları belli oldu! Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşları!

    ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

    Öğretmen maaşları Temmuz zammı ardından belli oldu. Enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon oranı Haziran'da aylık 4,95 olarak gerçekleşirken yıllık bazda yüzde 78,6 oldu. 2021 yılında 6553 TL olan öğretmen maaşı 2022 yılında 7.476 olarak belirlendi. Yapılan son zamla ardından öğretmenler 12.282 lira, polisler 13. 752 lira, hemşireler 11.833 lira, vaizler ise 12.756 lira maaş alacak.
  • Öğretmen maaşları belli oldu! Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşları!

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.
  • Öğretmen maaşları belli oldu! Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile en düşük öğretmen maaşları!

    MEMUR MAAŞLARI 2022

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