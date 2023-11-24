Öğretmenler Günü Google'a doodle oldu! 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, özel günleri tasarladığı doodle ile anmaya devam ediyor. Son olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel tasarladığı animasyonu doodle ile ana sayfasına taşıdı. Bu önemli günde biz de Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, tarihi ve önemi nedir sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihi ve önemi...
Google öğretmenleri unutmadı... Pek çok ülkede 5 Ekim'de ülkemizde ise 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü Google'a doodle oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü her yıl ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel günde, "24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, tarihi ve önemi nedir?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihi...
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ GOOGLE'A DOODLE OLDU!
Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, özel günleri tasarladığı doodle ile anmaya devam ediyor. Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın" sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'ni" oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye’de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.