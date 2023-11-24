Öğretmenler Günü Google'a doodle oldu! 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, tarihi ve önemi nedir?

Öğretmenler Günü Google'a doodle oldu! 24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, tarihi ve önemi nedir?

Google öğretmenleri unutmadı... Pek çok ülkede 5 Ekim'de ülkemizde ise 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü Google'a doodle oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü her yıl ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel günde, "24 Kasım Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, tarihi ve önemi nedir?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü tarihi...

Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, özel günleri tasarladığı doodle ile anmaya devam ediyor. Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.