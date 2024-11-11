Öğretmenler Günü'ne özel indirimli YHT bileti! Bakan Uraloğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Peki, indirimli öğretmen YHT bileti nereden ve nasıl alınır? İşte, detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'ne özel YHT ve ana hat trenlerde indirim yapılacağını açıkladı. Yıl boyunca da öğretmenlere sağlanan yüzde 15'lik indirimden 3 milyon 57 bin 447 öğretmen yararlandı. Peki, öğretmenler indirimli bileti nereden ve nasıl temin edebilir? İşte, detaylar...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE ÖZEL İNDİRİMLİ BİLET
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.
İNDİRİMLİ BİLETTEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Bakan Uraloğlu, “Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak” diye konuştu.
ÖĞRETMENLER İNDİRİMLİ BİLETİ NASIL ALACAK?
Öğretmenlerin indirimli YHT bileti alması için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz etmeleri yeterli olacak.
Bakan Uraloğlu, “24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile ana hat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak.” dedi.