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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHİ: 2024 Öğretmenler günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor?

        Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        Kasım ayının üçte birlik kısmının bitimiyle Öğretmenler Günü tarihi araştırılmaya başlandı. Bu özel gün, eğitim ve öğretim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlayan öğretmenlerin toplumda oynadığı rolü onurlandırmak için her yıl kutlanıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:42
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        Öğretmenler Günü ne zaman?
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        Öğretmenler Günü, hepimize eğitim hayatımızda önemli bir rol oynayan öğretmenlerimizi anma ve onlara teşekkür etme fırsatı sunan özel bir gündür. Birçok öğrenci şimdiden öğretmenlerine sürprizler hazırlamak için plan yapmaya başladı. Peki, 2024 yılı için Öğretmenler Günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte 2024 Öğretmenler Günü’nün tarihi…

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Öğretmenler Günü her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanır. 2024 yılı Öğretmenler Günü ise Pazar gününe denk gelmektedir.

        24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi merak ediliyor. Her sene kutlanan önemli günlerden biri olan Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri kutlanmakta. Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, başöğretmen olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

        ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

        Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı'nın" sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'ni" oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

        Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye’de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

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