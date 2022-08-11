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Öğretmenlerin eş durumu tayini kılavuzu ve takvimi 2022: MEBBİS öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

Mazerete bağlı tayin başvuruları 5 Ağustos itibariyle başladı. Eş durumu, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumundan dolayı yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme başvuru formunu araştırıyor. İşte, Öğretmenlerin eş durumu tayini kılavuzu ve takvimi...

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  • Öğretmenlerin eş durumu tayini kılavuzu ve takvimi 2022: MEBBİS öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    Öğretmen eş durumu atama sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Öğretmenlerin eş durumu tayini kılavuzuna göre ön başvurular 5 Ağustos günü itibariyle başladı. İl içi ve iller arası yer değişikliği başvuru ekranı sorgulamaları hız kazandı. İşte, Eş durumu tayin sonuç tarihi...
  • Öğretmenlerin eş durumu tayini kılavuzu ve takvimi 2022: MEBBİS öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    ÖĞRETMEN MAZERET TAYİNİ NE ZAMAN?

    Öğretmenlerin mazerete bağlı tayin başvuruları 5 Ağustos günü itibariyle başladı. İl içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 11 Ağustos saat 16:00'ya kıadar sürecek.

    EŞ DURUMU TAYİNİ KILAVUZU İÇİN TIKLA
  • Öğretmenlerin eş durumu tayini kılavuzu ve takvimi 2022: MEBBİS öğretmenlerin eş durumuna bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

    ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME ATAMA SONUÇ.LARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuruları 5-11 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilen öğretmen yer değiştirme atamalarının onay süreci 15-19 Ağustos tarihleri arasında olacak. Eş durumuna bağlı atama sonuçları ise 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

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