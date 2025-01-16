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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 MEBBİS öğretmen atama tayin sonucu sorgulama ekranı

        Öğretmen tayin sonucu sorgulama MEBBİS 2025: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin kurum tercihleri ise 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Şimdi tüm gözler atama sonuçları için MEB son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 2025 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS tayin sonucu sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 08:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:58
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        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci tamamlandı. İşlemler iki aşamalı olarak sistem üzerinden alındı. Öğretmenler, ilk aşamada belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirdi. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada eğitim kurumu tercihinde bulundu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından tayin sonuçları için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, atamalar 16 Ocak bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda MEBBİS tayin sonucu sorgulama ekranı araştırmaları yoğunluk kazandı. Peki, 2025 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak.

        Atamalar 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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        MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

        Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

        Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

        MEB ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

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