Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci tamamlandı. İşlemler iki aşamalı olarak sistem üzerinden alındı. Öğretmenler, ilk aşamada belgeleriyle birlikte mazeretlerini bildirdi. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada eğitim kurumu tercihinde bulundu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından tayin sonuçları için geri sayım başladı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, atamalar 16 Ocak bugün gerçekleştirilecek. Bu kapsamda MEBBİS tayin sonucu sorgulama ekranı araştırmaları yoğunluk kazandı. Peki, 2025 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?