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OGS HGS değişimi için geri sayım başladı! OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi için son gün ne zaman?

Trafikte OGS sistemini 2 hafta sonra tarihe karışacak, otoyol ve köprü geçişlerinde işleyen tek sistem HGS sistemi olacak. OGS cihazı kullanan ve henüz HGS etiketi almayan vatandaşlar OGS HGS değişimi son tarihini ve OGS ne zaman kalkıyor sorusunun cevabını araştırıyor.

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    OGS HGS değişimi için geri sayım başladı! OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi için son gün ne zaman?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içinde yapılan açıklamaya göre araçlarda OGS dönemi kapanıyor. Otoyolda uzun kuyruklar oluşmasına neden olan OGS sistemi kaldırılacak ve tüm geçişler sadeve HGS sistemi üzerinden gerçekleşecek. 

    Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS kullanıcısı vatandaşların HGS etiketini ücrertsiz almak için izlemesi gereken adımları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İşte OGS HGS değişimi için son tarih ve HGS etiketi almak için yapılması gerekenler.. . 
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    OGS HGS değişimi için geri sayım başladı! OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi için son gün ne zaman?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılmaya başlanacağı duyurulmuştu.

    OGS HGS DEĞİŞİMİ NASIL YAPILIR, SON TARİH NE?

    OGS cihazı kullanan vatandaşlarımızın bu uygulama değişikliğinden en az şekilde etkilenmesi için öncelikle ellerinde bulunan OGS cihazlarının yerine kullanılacak olan HGS etiketini ücretsiz olarak almak için OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart tarihinden önce başvurmaları gerekiyor. 
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    OGS HGS değişimi için geri sayım başladı! OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi için son gün ne zaman?

    Başvuru sırasında vatandaşa ait OGS cihazı iptal edilerek, kendisine yeni bir HGS hesabı açılacak ve artık tüm geçişlerine ait ücretler bu HGS hesabından tahsil edilecek. 

    1 Mart 2022 tarihinden önce OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirmiş vatandaşların herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmuyor.

    OGS sahibinin, OGS cihazının iptal tarihi öncesindeki tarihlere ait OGS geçişleri varsa bu geçişlerin ücretleri, kapatılacak olan OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek. Bu işlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise müşterilerin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.
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    OGS HGS değişimi için geri sayım başladı! OGS ne zaman kalkıyor? OGS- HGS değişimi için son gün ne zaman?

    31 Mart tarihine kadar kapatılmamış tüm OGS cihazları ise bu tarihten sonra iptal edilecek.

    Vatandaşların OGS cihazını ilk alırken, cihaz ücretinden hariç olarak OGS ile yapılan geçişlere ait ücretlerin kullanıcının OGS etiket bakiyesinden karşılanamaması durumlarında kullanılmak üzere -varsa- güvence kapsamında alınmış tutarlar müşterilerin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.

    İlk başta OGS cihazı alınırken ödenen cihaz bedeli ile OGS – HGS ürünleri arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecek.​

    Tüm iade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.  

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