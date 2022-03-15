Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içinde yapılan açıklamaya göre araçlarda OGS dönemi kapanıyor. Otoyolda uzun kuyruklar oluşmasına neden olan OGS sistemi kaldırılacak ve tüm geçişler sadeve HGS sistemi üzerinden gerçekleşecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, OGS kullanıcısı vatandaşların HGS etiketini ücrertsiz almak için izlemesi gereken adımları geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İşte OGS HGS değişimi için son tarih ve HGS etiketi almak için yapılması gerekenler.. .