Oğuz Sarvan: Türk hakemliği 4-5 sene geriye gitti!

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Oğuz Sarvan, HT Spor'da Gözler Hakemde programında Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HAKEMLİĞİ 4-5 SEZON GERİYE GİTTİ"

Sene sonu itibarıyla kaç tane hata olmuş, bunların sayısal değerleri var ama bu sene böyle bir ölçüm yapılmadı. Her sezon hatalar oluyor, bazıları akılda kalıyor. Sezon başında yapılan tasfiye işlemi nedeniyle Türk hakemliği 4-5 sene geriye gitti. 2008'deki olaydan başlarsak ne demek istediğim daha iyi anlaşılır.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ Oğuz Sarvan: Türk hakemliği 4-5 sezon geriye gitti.



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"MHK'NIN VİZYONU ŞU AN ÇOK FARKLI"

Ali Palabıyık: Şu anki Merkez Hakem Kurulu'nun vizyonu, sezon başı kendisine tehdit olarak gördüğü için 6 tane üniversiteyle yapılan hakem akademisi sistemini kapatmak oldu. Şimdi geldiğimiz noktada ise, Yeditepe Üniversitesi'yle hakem eğitimi konusunda anlaşmaya varıldığı söyleniyor.

Oğuz Sarvan: Bu MHK için bir vizyon yazsalar, 'Türk hakemliğini dünya hakemliğinden silmek' vizyonu yazılsa anca bu kadar olur.