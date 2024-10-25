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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: En özel alkış Ersin'e! - Futbol Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: En özel alkış Ersin'e!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup ederek ilk puanlarını aldı. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 25.10.2024 - 01:11 Güncelleme: 25.10.2024 - 01:19
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        "En özel alkış Ersin'e!"
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        Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kaybeden Beşiktaş, artık puan ve puanlar için Lyon deplasmanındaydı. Ancak Mert Günok'un sakatlığı canları sıkmış, derbide de oynamayacak olması bu sıkıntıyı bir kat daha artırmıştı. Üstüne bir de Ersin de henüz sakatlıktan dönememiş, kalenin 19 yaşındaki Göktuğ'a kalması gündemdeydi.

        Ancak fedakarlık yapan Ersin, bir de kaptan olarak sahadaydı. Beşiktaş, Avrupa deplasmanlarında Van Bronckhorst'un klasiği haline gelen 4-3-3 dizilimiyle çıktı. Musrati kulübede, Joao Mario, Gedson ve Ndour ile birlikte orta alandaydı. Rafa Silva sağda başlarken Muçi ise yine soldaydı. Ancak bu dizilimle yine iyi başlamadı siyah-beyazlılar. Lyon baskıyı dakikalar ilerledikçe artırırken 24. dakikada buldukları gol ile 27. dakikada kazandıkları penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Devamındaki anlarda ise Ersin Destanoğlu inanılmaz kurtarışlarla devredeydi.

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        Ersin, takımını tek başına ayakta tutmaya devam ederken Lyon 56'da direği geçemedi. Beşiktaş'ın şansı, Lyon'u da yıldırmaya başladı. "Atamayana atarlar"ın yaşanacağına dair ilk işaret 64'te Rafa'nın getirip Muçi'ye iyi aktaramadığı topla geldi. 3 dakika sonra Immobile'nin vuruşu önce kaleci sonra da direkten dönerken Rafa bomboş durumda dönen topu tamamlayamadı.

        71'de ise Rafa Silva'nın müthiş pasında kaçan Gedson Fernandes, topu sürüp fileleri buldu. Beşiktaş pozisyon vermeye devam etse de maçı bitirecek fırsatlar da yakaladı. Son anlarda ise Uduokhai devredeydi. Zaha'nın şutunu 90+4'te çizgiden çıkarınca maç da sona erdi.

        Şans faktörü konuşulacaktır elbette ama ne olursa olsun Beşiktaş zorlu bir deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. Hem Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdürdü hem de derbi öncesinde moral buldu. Rafa Silva hazırladı, Gedson galibiyeti getiren golü attı, Uduokhai savunmada savaştı ama Lyon'da en özel alkış Ersin Destanoğlu'na... Islıklara rağmen yılmadı, sakatlığını tam olarak atlatmasa da sahaya kaptan olarak çıkıp kurtarışlarıyla gemisini ayakta tuttu.

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