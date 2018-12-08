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Çıkan haberler sonrası Oğuzhan Özyakup, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özyakup, "Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında adımın geçtiği haberler tamamen uydurmadır. Hayatımda önceliğim her zaman Beşiktaş ve ailemdir. Hakkımda çıkan, tamamı kurgu ve yalan olan haberleri yaptıran ve yayanlarla ilgili hukuki süreci başlattığımın bilinmesini isterim. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.