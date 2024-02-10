Okan Buruk, 11'i değiştirmedi: Köhn yedeklerde yerini aldı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında değişiklik yapmadı. Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn ise Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna alındı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ligde son oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında değişiklik yapmadı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech ile milli takımıyla Afrika Kupası'nda olan yeni transfer Serge Aurier kadroda bulunmadı.
DERRICK KÖHN YEDEKLERDE
Galatasaray'ın Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'dan kadrosuna kattığı Alman sol bek Derrick Köhn, Başakşehir maçının 21 kişilik kadrosuna alındı. Yeni takımıyla tek idman yapan Köhn mücadelede yedek kulübesinde yer aldı.