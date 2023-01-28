Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,"Şampiyonluğa olan inancımız sezon başından beri vardı. İlk imza attığımda, ortada kadro yokken de hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz." dedi.

Giresunspor'un, sezonun ilk yarısında hem Fenerbahçe'yi, hem de Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ettiğini anımsatan Buruk, şöyle konuştu:

"Ne kadar sürpriz bir takım olduğunu bugün de maçın belli bölümlerinde net bir şekilde gördük. 4-0'lık bir galibiyet bizim için önemli. Giresunspor'un iyi oyununun da hakkını vermek gerekiyor. Ön tarafı çok güçlü bir Giresunspor sahada vardı. Belki sonlandırmada problem yaşadılar. Ama oyunun genelinde ortada giden bir karşılaşma oldu. Bizim daha iyi olmamız gerekirdi. Skora bakarak herkes bizi muhteşem bir şekilde değerlendirebilir ama biz oyunun genelinde çok daha iyisini yapabilecek güçteyiz."

''GALİBİYETİ DURSUN ÖZBEK'E ARMAĞAN EDİYORUZ''

Bugünkü galibiyeti Kulüp Başkanı Dursun Özbek'e armağan etmek istediğini vurgulayan Buruk,"Biliyorsunuz o Giresunlu. Bugün burada bizimle birlikte olamadı cezasından dolayı. Çok gelmek istiyordu. Ona armağan etmek istiyorum." diye konuştu.

Buruk, rotasyonlar yaptıklarını, bugün oyuna giren futbolcularından gereken katkıyı aldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişiklikler yapıyoruz, yerli yabancı, bu anlamda kararlar alıyoruz. Bazen maç maç alıyoruz. Oyun içi değişiklikler de önemli. Giren oyuncuların bize katkı sağlaması çok önemli. Bugün oyuna giren oyuncularımızın katkısını gördük."

Yusuf Demir'in ayağında sakatlığının bulunduğunu, bir haftadır kendileriyle çalışamadığını belirten Buruk, iyileştiği zaman onu da kazanmak istediklerini vurguladı.