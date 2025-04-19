Okan Buruk, Derwall'in 40 yıllık rekoruna ortak oldu!
Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Cimbom direkleri dövdüğü mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Jupp Derwall'in rekoruna ortak oldu
Lider Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında son haftaların çıkıştaki takımı Bodrum FK’yı konuk etti. Son 9 karşılaşmasının 8’inde kalesini gole kapatan rakibi karşısında baskılı başlayan Cimbom ilk etapta Sousa’yı geçmekte zorlandı.
Rakibin kilidini duran top ile açan Cimbom ikinci yarıda yine duran top sonrasında bir gol daha bularak 3 puana uzanmayı başardı. Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6’ya çıkaran Cimbom aynı zamanda iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
Geçen sezonun 37. Haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra oynadığı 15 maçtan yenilmeden ayrılan Cimbom 12 galibiyet aldı.
Son haftalarda savunma performansı yükselen sarı-kırmızılılar evinde oynadığı son beş maçta kalesini gole kapadı. İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki rakiplerine gol fırsatı vermedi.
Galatasaray, ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmış oldu.
OKAN BURUK, DERWALL'İN REKORUNA ORTAK OLDU
Okan Buruk, Jupp Derwall’in 1985-86 sezonunda iç sahada üst üste beş maçta gol yememe rekorunu da egale etti.