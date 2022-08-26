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Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu maç öncesinde sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı

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  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu 90 dakika öncesinde sarı-kırmızılı ekibin kadrosu netleşmeye başladı.
  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Teknik direktör Okan Buruk, defans dörtlüsünün sağında Sacha Boey'a şans verecek. Takımla çalışmaya başlayan Leo Dubois bu karşılaşmada 11'de riske edilmeyecek.
  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Sol bekte ise Patrick van Aanholt'un forma giymesi bekleniyor. Stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson görev yapacak.
  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Orta saha kurgusunun, geçen hafta olduğu gibi Torreira - Oliveira ikilisinden oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Sakatlığı süren Fredrik Midtsjö, maç kadrosunda yer almayacak. 
  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün mücadele edecek.
  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Forvet arkasında Emre Akbaba'nın yerine Dries Mertens'in forma giyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzon deplasmanında ileri uçta Haris Seferovic'e forma vermeyi planlıyor.
  • Okan Buruk, dev maçın 11'ini netleştiriyor - Galatasaray haberleri

    Antalyaspor ve Ümraniyespor deplasmanlarında attığı iki kritik golle takımına 6 puan kazandıran Bafetimbi Gomis'in ise maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

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