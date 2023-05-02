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Okan Buruk endişe istemiyor

Ligin son iki haftasında 5 puan bırakan Galatasaray, Başakşehir maçı çalışmalarına yarın başlayacak. Başakşehir maçının pazartesi olması nedeniyle derbi sonrası için iki günlük izin planlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, yenilgi sonrası programda değişikliğe gitmezken oyuncularına da telaşa kapılmamalarını söyledi.

Okan Buruk endişe istemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıktan sonra konuk olduğu Beşiktaş'a karşı 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 kaybeden Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularının endişeye kapılmasını istemiyor.

Başakşehir maçının pazartesi günü olması nedeniyle derbi sonrası için iki günlük izin planlayan Buruk ve teknik heyeti, alınan mağlubiyetin ardından da bu kararını değiştirmedi.

Buruk'un oyunculara fazla izin verdiği görüşü, özellikle puan kayıplarının ardından taraftarlar tarafından gündeme getirilse de Buruk, sezon genelindeki metotlarını değiştirerek Florya'da telaş havasının oluşmasını istemiyor.

Derbi sonrasında oyuncularıyla konuşan Buruk, mağlubiyeti geride bırakmalarını tembihledi. Öğrencilerinin Florya'ya kafalarını dağıtmış olarak gelmelerini isteyen başarılı çalıştırıcı, futbolcuları geçmişe değil geleceğe odaklayacak.

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