Okan Buruk'tan City karşısında 2 değişiklik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayan Galatasaray, Etihad Stadı'nda 13 puanlı Manchester City'ye konuk oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Salla, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Dağhan Kahraman, Can Eyüp Karasu, Furkan Koçak ve Wilfried Singo yer aldı.

REKLAM

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendikleri mücadelenin ilk 11'inde 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Tecrübeli teknik adam, Fatih Karagümrük mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ü yedeğe çekti. Buruk, bu oyuncuların yerine Mario Lemina ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.

İLKAY VE SANE ESKİ TAKIMLARINA KARŞI SAHADA Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti. Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.

REKLAM İLKAY'A KAPTANLIK JESTİ Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı. Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı. İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti. SINGO 67 GÜN SONRA KADRODA Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra kadroya girdi. Son olarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen Singo, tendon sakatlığı nedeniyle 67 gün sahalardan uzak kaldı. Singo, uzun bir süreden sonra ilk kez Manchester City mücadelesiyle kadroya döndü.