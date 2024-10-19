Okan Buruk'tan Kaan Ayhan'a "temkinli ol" uyarısı!
Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Kaan Ayhan'a uyarı geldi. Okan Buruk derbi öncesinde milli futbolcudan temkinli olmasını istedi
Lider Galatasaray, Süper Lig'in dokuzunca haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Gelecek hafta içinde Elfsborg hafta sonu ise Beşiktaş ile Süper Lig'de karşılaşacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan Kaan Ayhan'a uyarı geldi.
Okan Buruk, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli futbolcu ile görüştü.
Öğrencisinden müdahalelerinde temkinli davranmasını isteyen Buruk, kart çıkabilecek riskli hareketlere başvurmaması yönünde telkinlerde bulundu.
Buruk'un üçlü-dörtlü arasındaki hibrit anlayışı için kritik önemi bulunan Kaan, sağ bekte formayı üzerine geçirdiğinden bu yana kimseye kaptırmadı.
Gerektiğinde stoper gerektiğinde sağ bek gibi konumlanabilen milli futbolcu, 9 milyon Euro ödenen Elias Jelert'i de kulübeye abone etti.
Derbiye de Kaan Ayhan'la başlamayı planlayan Buruk, Antalya deplasmanında istemediği bir manzara ile karşılaşmak istemiyor.