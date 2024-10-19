Okan Buruk'tan Kaan Ayhan'a "temkinli ol" uyarısı!

Lider Galatasaray, Süper Lig'in dokuzunca haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Gelecek hafta içinde Elfsborg hafta sonu ise Beşiktaş ile Süper Lig'de karşılaşacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan Kaan Ayhan'a uyarı geldi.

Okan Buruk, derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli futbolcu ile görüştü.

Buruk'un üçlü-dörtlü arasındaki hibrit anlayışı için kritik önemi bulunan Kaan, sağ bekte formayı üzerine geçirdiğinden bu yana kimseye kaptırmadı.

Gerektiğinde stoper gerektiğinde sağ bek gibi konumlanabilen milli futbolcu, 9 milyon Euro ödenen Elias Jelert'i de kulübeye abone etti.

Derbiye de Kaan Ayhan'la başlamayı planlayan Buruk, Antalya deplasmanında istemediği bir manzara ile karşılaşmak istemiyor.