Okan Buruk'tan Kasımpaşa karşısında 4 değişiklik!

Galatasaray, Süper Lig’in 17’nci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını ise Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan RAMS Başakşehir maçının 11’ine göre Kasımpaşa karşısında 4 değişikliğe gitti. RAMS Başakşehir mücadelesinde oynayan Arda Ünyay, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz ve Ahmed Kutucu, Kasımpaşa karşılaşmasında sahada yer almadı. Bu oyuncuların yerine Buruk; Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz’ı sahaya sürdü.

Kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta sahada İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira ikilisini sahaya süren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı oynattı. Forvet arkasında Yunus Akgün'ü görevlendiren Buruk, en ileri uçta ise Mauro Icardi'ye şans verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısına şu 11'le çıktı: "Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi." GALATASARAY'DA 8 EKSİK Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Ülkelerinin milli takımları için Afrika Uluslar Kupası'na giden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, tedavileri devam eden Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır, bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi.