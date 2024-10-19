Okan Buruk'tan Osimhen ve Icardi yorumu: Tatlı bir zorluk

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Antalya'dan galibiyetle ayrılacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, ilk golü erken attıklarını 2-0'dan sonra daha da rahatladıklarını ve 3-0'ı da çok güzel bir golle yakaladıklarını dile getirdi.

"Antalya'dan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz." diyen Buruk, Beşiktaş derbisinden önce UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg ile maçları olduğuna dikkati çekerek öncelikle Avrupa maçını düşündüklerini dile getirdi.

REKLAM Elfsborg karşılaşmasından sonra Beşiktaş maçına hazırlanacaklarını aktaran Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı: "Zorlu bir maç. Beşiktaş maçı da. Şampiyonluk yarışı içerisindeki takımların puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş maçında kendi sahamızda oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her zaman olduğu gibi iyi bir çaba sarf edeceğiz. İlk başta hedefimiz, Elfsborg maçı. Avrupa Kupası'nı biraz daha ön plana aldık. Ona hazırlanacağız. Orada kazanıp, oradaki yolumuza da iyi bir şekilde devam etmeye çalışacağız."

"OSIMHEN DE GALATASARAY DA MUTLU" Buruk, övgüyle bahsettiği Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in çok profesyonel, çok uyumlu, Galatasaray'da çok mutlu, Mauro Icardi ile anlaşmaların da çok önemli olduğunu dile getirdi. Kadro zenginliğinin tatlı zorluğuna değinen Buruk, Galatasaray'ın başarısı için en iyi kim oynayacaksa formayı alıp onun sahaya çıktığını vurguladı. Bazen çok sıkışık takvim içerisinde değişiklikler de yaptıklarını anlatan Buruk, şöyle devam etti: "Bazen oyuncu dinlendireceğiz ama benim için önemli olan bu kadronun daha iyi olması. Yani hiç oyuncum olmasaydı, o zaman benim için daha zordu. O yüzden yani bu tatlı bir zorluk, güzel bir zorluk. Onları mutlu etmemiz gerekiyor. Gerçekten oyuncuların psikolojileri de çok önemli. Oynayıp, oynamamak onların için bazen mutlu veya mutsuz bütün hayatlarını etkileyebiliyor. O yüzden bu formayı paylaştıracağız. Ben adaletli olduğuma ve adaletli davrandığıma da inanıyorum. Öyle olmaya çalışıyorum." Saha zemini nedeniyle iki takımdan birer futbolcunun sakatlandığına değinen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sol kanatta oynayan Yunus Akgün'ün sahanın en iyilerinden olduğunu sözlerine ekledi.