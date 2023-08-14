Okan Buruk'tan transfer ve Zaniolo açıklaması!

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"TEKRAR EDECEĞİZ" "Galatasaray olarak bizim geçen sene başarılı olmamızın sebebi bütün oyuncuların inanması ve yüzde 100'ünü vermesi. Aynı şeyi tekrar yakalayacağız. Bu benim için de geçerli. Şampiyon olduk diye bir şey bitmedi."

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"KARAR VERECEĞİZ" "İlhami Siraçhan Nas'ın geleceğiyle ilgili kararı vereceğiz. Kiralık gidebilir, takımda kalabilir. Daha yeni katıldı aramıza. Babası benim oyuncumdu, oğlu da şimdi oyuncum. Bu da güzel bir şey"