        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un 'kanat' sevinci! - Son dakika GS haberi - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un 'kanat' sevinci!

        Galatasaray'da Noa Lang transferi, kanat rotasyonunda Okan Buruk'un elini bir hayli rahatlattı. Hollandalı futbolcu kısa sürede takıma uyum sağlarken, sergilediği performansla da takdir topladı.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:48
        1

        Galatasaray’da sezonun ilk bölümünde istediği rotasyon genişliğini yakalayamayan Teknik Direktör Okan Buruk’un eli, Noa Lang transferiyle birlikte belirgin şekilde güçlendi.

        2

        Devre arasında birçok kulübün ilgilendiği Lang, kısa sürede takıma uyum sağlayarak hücum hattına hem kalite hem de alternatif kazandırdı.

        3

        Lang’ın gelişiyle birlikte kanatlarda rekabet artarken Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de performanslarını yukarı çekti.

        4

        Rize deplasmanındaki etkili oyunuyla dikkat çeken Hollandalı oyuncu, hücum organizasyonlarına getirdiği dinamizmle takımın vites yükseltmesinde önemli rol oynadı.

        5

        Barış Alper’in skor katkısını sürdürmesi ve Yunus’un form grafiğini yukarı taşıması, teknik heyetin elini daha da rahatlattı.

        6

        Sezonun ilk yarısında sınırlı seçenekler nedeniyle rotasyonda zorlanan Okan Buruk, Lang’ın çok yönlü yapısı sayesinde kanat ve hücum hattında farklı varyasyonlara yönelme imkânı buldu.

        7

        Avrupa’dan birçok kulübün radarında olan Hollandalı yıldızın performansını sürdürmesi halinde satın alma opsiyonunun gündeme gelmesi bekleniyor.

